Traitement Covid-19 : la phytothérapie ou les plantes médicinales , l’autre alternative

Depuis l’arrivée du coronavirus dans notre pays, chacun essaie à sa méthode de trouver un reméde contre ce vicieux virus, les scientifiques s’atélent à trouver le vaccin efficace mais à côté nombreux sont ceux qui font recours à la médecine traditionnelle.

La phytothérapie, c’est l’emploi de plantes ou de médicaments à base de plantes (poudres, préparations en ampoules, infusions…) pour soigner naturellement les différents maux du corps humain.

“Nger”, “Banta Maré”, Gingembre +miel + citron… des soigne-tout

A travers les siècles et les continents, les hommes ont su acquérir la connaissance des plantes et de leurs propriétés thérapeutiques. Les médecines traditionnelles (chinoise, indienne, sud-américaine, africaine…) sont riches d’une expérience accumulée depuis les temps les plus anciens.

Au Sénégal, une grande frange de la population s’adonne à la pratique de la médecine dite traditionnelle à travers les plantes reconnues pour leurs vertus médicinales.

Avec cette 3iéme vague et le variant delta qui fait ravage , beaucoup optent pour l’automédication ; ainsi c’est des mélanges de tout genre qu’on voit « susceptible de prévenir les 1ers symptômes ».

Dans une vidéo, un vieux qui se dit être membre de la coordination nationale des tradi-praticiens du Sénégal explique une infusion qui selon lui “aide à lutter contre la Covid”. Il s’agit d’un mélange de feuilles de cassia occidentalis appelé banta maré en wolof, le nger ou guiera senegalensis, le combretum glutinosum ou ratt et le vernonia amigdalina ou “docteur”. Ces plantes sont réputées être très efficaces dans le traitement des symptômes en rapport avec la grippe.

Aujourd’hui, l’efficacité de la médecine « par les plantes » est reconnue et démontrée scientifiquement. Ses bienfaits incontestables pour notre santé et sa dimension naturelle ont permis à la phytothérapie d’entrer dans notre vie au quotidien.

Néanmoins, le Covid-19 étant un nouveau virus qu’on ne maîtrise pas et qui fait des ravages , l’automédication est déconseillée.

Les blouses blanches conseillent ainsi à toutes personnes présentant des signes de Covid d’aller directement à l’hôpital pour une prise en charge le plus tôt possible.