Un réseau, qui s’activait dans l’exploitation illicite de l’or, a été démantelé à Kédougou. D’après Libération, les Chinois Peng Tai, Li Qisheng et Huang Haibo ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt. La société chinoise Tianji Investment Group, munie d’un faux permis de recherche, extrayait l’or sur un site de 4 hectares sis aux abords du fleuve Gambie. Ce site a été acquis sur la base d’une fausse délibération. Les mis en cause seront jugés ce mercredi.