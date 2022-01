Trafic de passeports diplomatiques : Le député Boubacar Biaye sous mandat de dépôt

Le député Boubacar Biaye, qui a perdu son immunité parlementaire, vient d’être placé sous mandat de dépôt par le juge du deuxième juge du cabinet. Ceci dans le cadre de la soi-disante affaire de trafic de passeports diplomatiques qui a fait la une des journaux, rapporte libération on line. Sur ce dossier, El Hadj Diadji Kondé a été placé sous mandat de dépôt le 13 septembre pour association de malfaiteurs, escroquerie, blanchiment, faux et usage de faux sur actes administratifs et faux en écritures publiques certifiées.

Le député Mamadou Sall a aussi vu son immunité parlementaire levée et a même été écroué, comme Sadio Dansokho, qui dirige le Conseil départemental de Saraya, rappellent nos confrères.