Trafic de passeports diplomatique, de nouveaux éléments trouvés par la DIC

L’affaire dite de trafic de passeports diplomatiques connait de nouveaux rebondissements. En effet, deux agents du ministère des Affaires étrangères et trois autres membres de la bande qui sont présenté comme courtiers ont été arrêtés. Le journal libération dans sa parution du jour, a annoncé que dans cette enquête ,une nouvelle piste qui mène a la présidence de la République a été découverte.

Toujours d’après le journal, le chef de l’Etat une fois informé, a donné des instructions fermes pour lever tous les voiles dans ce scandale lié à la délivrance des passeports diplomatiques. Selon le journal, ” les deux agents des affaires étrangères et les hommes d’affaires qui ont achetés les passeports font des aveux explosifs et mouillent le chancelier Amadou Kébé recherché pour arrestation.”

Il y’aurait un gendarme qui faisait les lettres, qui récupérait les butins et se chargeait de suivre les dossiers. Pour se couvrir, il avait pris la précaution de ne pas donner à ses présumés complices ses véritables noms et prénoms. Mais grâce à la collaboration du Palais et de ses présumés acolytes, les limiers de la DIC ont permis de le démasquer ».