Tous ensemble pour un seul candidat : la plateforme évalue la visite du Président Macky Sall à Thiès

La plateforme Tous pour un seul candidat, une Plateforme soutenant le président Macky Sall, a organisé un point de presse ce dimanche 19 février 2023 à Thiès pour évaluer la visite récente du chef de l’État dans cette région.

La plateforme a souligné l’importance de cette visite pour évaluer les projets gouvernementaux mis en place depuis 2014 et pour projeter l’avenir avec plus de clarté. Lors de cette visite, les populations de Thiès ont réservé un accueil chaleureux et exceptionnel à Macky Sall, témoignant ainsi de leur adhésion à la vision du président et au Plan Sénégal Émergent.

La plateforme a exprimé sa grande satisfaction politique vis-à-vis de la visite du chef de l’État à Thiès, en soulignant la forte adhésion des populations et la présence de nombreux jeunes venus de toutes les contrées de la région pour témoigner de leur affection envers le président.

La plateforme a également mis en avant les réalisations économiques de Macky Sall, notamment la pose de la première pierre de l’école aéronautique pour les métiers de l’aviation, la relance des sommets de fer, la visite des sentiers du promoville du Port de Ndayane et du centre marial de Poponguine, la construction de l’autoroute, les autoroutes, les infrastructures sanitaires et sportives, la relance du tourisme, et l’accompagnement social aux populations démunies.

La plateforme a rappelé que depuis 2012, 81 programmes ont été réalisés par le gouvernement du Sénégal pour une enveloppe de plus de 400 milliards, et que 20 mesures d’urgence ont été prises, avec la décision de prévoir encore 1500 milliards d’investissements dans le cadre du programme d’investissement prioritaire.

La plateforme a conclu en exprimant sa confiance et sa disponibilité à accompagner le président dans la réalisation de ses projets pour faire du Sénégal une véritable plateforme d’émergence, drapée de l’empreinte d’un grand visionnaire soucieux de l’intérêt des générations présentes et à venir.

Ce point de presse organisé par la plateforme Tous ensemble pour un seul candidat met en avant les réalisations du président Macky Sall et son engagement aux côtés des populations pour lesquelles la satisfaction des aspirations est un sacerdoce pour lui. La plateforme a exprimé sa confiance envers le président et son désir de continuer à travailler à ses côtés pour le développement du Sénégal.

