Tournoi Ufoa A 2020 : Le Match Mali vs Guinée Bissau annulé pour Covid-19

La fédération Sénégalaise de Football, a sorti un communiqué pour confirmer que les membres de l’équipe Malien ont été testés positifs à la Covid-19.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le protocole sanitaire de la CAF dans le cadre du tournoi UFOA A qualificatif à la CAN U20 MAURITANIE 2021 prescrit des tests COVID 19 pour tous les officiels et les membres des délégations des équipes, au plus tard 48 heures après les arrivées sur le sol du pays hôte. Ce même protocole exige un minimum de onze (11) joueurs y compris le gardien de but, et quatre (04) remplaçants, pour la tenue d’un match.

Les tests COVID 19 effectués sur les membres de la délégation malienne le 19 novembre 2020, au lendemain de leur arrivée sur le sol sénégalais, sont revenus avec des cas positifs, empêchant ainsi la tenue de la rencontre N° 02 devant opposer le MALI à la GUINEE BISSAU.

Par conséquent, et au vu du règlement, la GUINEE BISSAU aura match gagné avec 02 buts en plus, et le MALI match perdu avec 02 buts en moins, soit GUINEE BISSAU 03 points + 02 buts, et MALI 00 point – 02 buts.

Les autorités sanitaires sénégalaises ont procédé à la prise en charge médicale des personnes affectées, et à la désinfection des lieux.

La Commission d’organisation travaille avec LA CAF, et la FEDERATION MALIENNE DE FOOTBALL, pour les matches suivants de l’équipe du MALI, et recommande le respect strict des mesures et gestes barrières.

Pour la suite de la compétition, se jouera ce samedi 21 novembre 2020, au Stade Lat-Dior de Thiès à 19 H, le match numéro 3 du tournoi , opposant La Guinée à la Mauritanie.

Le Comité d’organisation