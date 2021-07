TOURNOI ONCAV: Thiés va accueillir les phases nationales du 21 Août 04 septembre

Un comité régional de développement (CRD) s’est tenu à cet effet ce vendredi à la gouvernance avec les acteurs pour les préparatifs de l’événement.

une occasion pour Amadou Kane et son équipe de prendre les devants afin de réussir le pari de l’organisation et de la mobilisation à Thiés.

Prévue du 21 aout au 4 Septembre cette 24 eme édition des phases nationales de l’Oncav va regrouper 28 équipes seniors sont Defar Hersent, Cite Lamy et Ngalam réparties en 7 poules et 20 équipes cadettes. Pour les rencontres 3 poules chez les seniors seront logés à Thiés, 2 autres à Mbour et 2 à Tivaouane. A noter que le stade Lat Dior ne va pas recevoir de rencontre d’après le président Amadou kane, seuls Maniang Soumaré et champ de course ont été retenus, une visite sera effectuée à caroline Faye en attendant, l’accent est mis aussi sur le point sanitaire avec la montée en flèche des cas de coronavirus.