Tournée en Afrique centrale: que retenir du discours d’Emmanuel Macron sur la nouvelle politique de la France avec l’Afrique

À la veille d’une tournée en Afrique centrale, le Président Emmanuel Macron s’est exprimé dans un discours tenu lundi depuis le palais de l’Élysée sur la nouvelle politique avec l’Afrique qui se veut plus inclusive.

La première étape est Libreville où le président Français a été reçu par son homologue du Gabon Ali Bongo Ondimba ce Mercredi il a débuté sa tournée avec un sommet sur la protection des forêts tropicales, au cœur des enjeux climatiques.

Cette 18e tournée en Afrique du Président français se poursuivra à Luanda, puis à Brazzaville pour prendre fin à Kinshasa, ce weekend.

Le contexte qui le justifie est marqué par la montée d’un « sentiment antifrançais » en Afrique francophone, surtout dans la région ouest africaine, né selon le Président Macron d’un « amalgame » qui fait de la France le « bouc émissaire idéal » de l’échec des dirigeants locaux à relever les défis auxquels leurs pays font face.

C’est en tout cas, la déclinaison affichée par le Président français pour parler de la nouvelle politique étrangère de la France vis-à-vis de l’Afrique, une volonté de se distancer des « habitudes passées. »

Il prône « …une autre voie qui consiste à ne pas réduire l’Afrique à un terrain de compétition ou de rente et à considérer les pays africains comme des partenaires avec qui nous avons des intérêts et des responsabilités partagées. Et, au fond, de bâtir une nouvelle relation, équilibrée, réciproque et responsable. »

Emmanuel Macron a aussi insisté sur des engagements de la France qui sont déjà mis en œuvre durant ces dernières années et qui vont continuer de se déployer notamment avec la réforme du Franc CFA et d’autres initiatives comme « Choose Africa » qui soutient l’entrepreneuriat dans la culture, le sport et le digital, avec un financement de 3 milliards d’Euros, déboursé entre 2019-2022.

« Nous sommes, en effet, comptables du passé sans avoir encore totalement convaincu sur les contours de notre avenir commun », a ajouté le Président Emmanuel Macron lors de son discours à l’Élysée.

Un autre point sur lequel le Président Emmanuel Macron est revenu est la nouvelle configuration que la France souhaite donner à la coopération militaire avec l’Afrique. Il s’agit pour lui d’une co-construction.

« Elle suppose que nos partenaires africains formulent très clairement leur besoin militaire et sécuritaire, qu’ensuite nous accroissions notre offre de formation, d’accompagnement, d’équipement au meilleur niveau », a-t-il précisé.

Je n’ai pour ma part aucune nostalgie vis-à-vis de la Françafrique, mais je ne veux pas laisser une absence ou un vide derrière elle », a déclaré le président français tout en insistant qu’il n’est pas autant attendu sur le continent que les entrepreneuses et entrepreneurs, les innovateurs, les sportifs, les artistes et les scientifiques qui vont aussi l’accompagner dans les quatre villes africaines qui ont été choisies pour cette tournée.

