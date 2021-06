Tournée de la fédération Aneas: les acteurs du monde rural listent leurs maux…

L’association nationale des éleveurs et agriculteurs du Sénégal ( Aneas) a effectuée une tournée pour rencontrer ses membres et s’enquérir des problèmes qu’ils rencontrent dans le domaine agricole et de l’élevage.

Ainsi ils se sont rendus à Mboro et keur Séga où ils ont rencontré des acteurs qui sont revenu sur les difficultés d’accéder aux semences souvent aussi une fois la récolte terminée, le problème d’écoulement des produits sur le marché se pose car fortement concurrencés par les entreprises chinoises qui cassent les prix, sans oublier les dispositifs pour la conservation qui ne sont pas au rendez-vous.

Pour rappel, la fédération Aneas existe depuis 2015 et rassemble tous les acteurs du secteur de l’élevage, la pêche et l’agriculture. https://youtu.be/QGM8P2XK_TA