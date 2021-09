Touba, Yankhoba Diattara rassure: ” Nous allons travailler avec l’ensemble des opérateurs pour assurer une meilleure qualité du réseau”

A moins de 24 heures du grand magal, le ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications était à Touba ce vendredi pour s’enquérir de l’état d’avancement des dispositions prises pour une bonne couverture réseau. Yankhoba Diattara a été reçu par le porte-parole du khalife général des mourides à la résidence Khadim Rassoul.

Au terme de son audience avec Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, l’hôte de Touba a rassuré que la qualité du réseau sera améliorée aux alentours de la grande mosquée.

“Nous allons continuer avec les opérateurs à échanger sur les meilleures conditions d’améliorer la qualité de service surtout au tour de la grande mosquée. C’est une préoccupation du khalife général des mourides et de son porte-parole. Et nous allons continuer à travailler avec l’ensemble des opérateurs pour assurer une meilleure qualité de service de télécommunications pendant le magal “, assure le ministre de l’Economie Numérique et des Télécommunications.

Yankhoba Diattara de poursuivre: ” Conformément aux recommandations et aux orientations du chef de l’État, j’avais saisi l’Artp et des acteurs des télécommunications pour que les dispositions soient prises en vue de mettre les pèlerins dans de très bonnes conditions. Aujourd’hui, nous sommes venus pour s’enquérir de l’état d’avancement des dispositions prises et voir avec le marabout, quelles sont les améliorations à apporter “

Seneweb