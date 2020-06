Touba : Poursuivi pour recel de malfaiteur, un Asp en garde-à-vue

Selon Source A, la sulfureuse affaire de viol et pédophilie présumés sur une mineure de 08 ans, au quartier «Gare Bou Mag» de Touba, n’a pas encore fini de livrer tous ses secrets. En effet, le procureur avait ordonné l’interpellation et la conduite au Parquet du beau-frère du violeur pédophile présumé. Ce dernier, agent de sécurité de proximité (Asp) de son état, est poursuivi pour recel de malfaiteur.

D’après le journal, l’homme est crédité d’avoir sauvé l’apprenti-chauffeur accusé de viol sur une mineure de 08 ans, O.N. en l’occurrence, qu’il aurait extirpée de leur domicile familial à bord d’une moto. Ce n’est pas tout. Car, rapporte Source A dans sa livraison de ce samedi, l’agent de sécurité de proximité a permis aussi au présumé violeur pédophile de prendre la fuite. Il a été placé en garde-à-vue.