Touba : La sous – préfecture de Ndam saccagée

Des actes de vandalisme ont été notés, hier mardi, à Touba. Des jeunes , mécontents de l’arrêt du processus d’inscription sur les listes électorales, ont saccagé la sous – préfecture de Ndam.

En effet, quelques minutes après la fermeture des bureaux de la Commission d’inscription sur les listes électorales, les locaux ont été attaqués.

Trois bureaux ont été saccagés, des vitres brisés. La police a rappliqué pour ramener le calme.

« Nous n’avons fait qu’appliquer la loi qui fixe le démarrage des commissions à partir de 8 H et leur arrêt à 18 H. On l’a appliquée ici. Et les personnes qui ne pouvaient pas accéder à la commission, du fait de la fermeture, ont décidé de saccager tout ce qui est du coté droit de la sous – préfecture. Ils ont fait voler en éclats tout ce qui est vitres. Tout est en ruine pour ce qui est les vitres », a indiqué le sous – préfet Babacar Mar.

