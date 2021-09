Touba : inauguration de l’hôpital de niveau 3 Akhmadoul khadim

Le chef de l’État, Macky Sall procédait, ce samedi 18 septembre, à l’inauguration de l’hôpital moderne de Touba, dénommé cheikh akhmadoul Khadim d’une capacité de 300 lits, et l’un des plus modernes de toute l’Afrique de l’Ouest.

“Cet hôpital entre dans le cadre du programme de modernisation, de reconstruction et de réhabilitation des hôpitaux que j’ai lancé. Ce programme comme vous le savez doit permettre au Sénégal de mettre à niveau son système hospitalier. Il s’agira, outre, cet hôpital de Touba, ainsi que l’hôpital de Kaffrine, celui de Kédougou, et de Sédhiou, d’engager très prochainement des travaux de constructions de l’hôpital de Tivaouane, de Mbour, de Saint-Louis”, a-t-il déclaré en présence de plusieurs guides religieux et de responsables politiques dans la ville sainte.