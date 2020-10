L’adage dit souvent que le bien fait n’est jamais perdu. Cet adage a son sens aujourd’hui, en effet deux grands mouvements basés à Touba ont rejoint le leader du mouvement And Suxali Sénégal Ak Habib Niang pour travailler avec lui et asseoir sa base au niveau de la ville sainte.Ce Samedi 17 Août le mouvement Agir pour le Développement du Sénégal (ADS) et un autre mouvement ont rejoint ple président Habib Niang.

La délégation a fait le déplacement de Touba jusqu’à Thiès pour rencontrer le président Niang et lui notifier leur adhésion dans le mouvement And Suxali Sénégal. En effet ces deux mouvements ont fait la connaissance de monsieur Habib Niang à travers les médias sociaux. Les actions qu’il pose à l’endroit des populations les a poussé à faire des recherches pour en savoir plus sur ce Messi des temps modernes qui n’a qu’une seule préoccupation le bien-être sa population. Par le biais d’une personne qui connait monsieur Niang la rencontre a été ainsi organisé.

Selon Khalifa Diagne ce qui les a séduit en premier chez le leader du MASS c’est sa simplicité et son humanisme des qualités en voie de disparition. ” Ce n’est pas la première fois que nous rencontrons un leader politique, nous avons entendu toute sorte de promesse mais qui n’ont jamais abouti. Ce qui a motivé notre allégeance à monsieur Habib Niang n’est rien d’autre que la différence qu’il affiche par rapport aux autres hommes politiques qui utilisent la population au lieu de les servir.

Nous sommes convaincus du choix et de l’engagement que nous venons de prendre et s’il plaît au bien Dieu nous allons l’accompagné et Touba va basculer dans le camp présidentiel et ça passera par monsieur Habib Niang, c’est une promesse et nous allons nous y attelé”

.Pour Cheikh Nar Amar qui a conduit la délégation” ce n’est pas fortuit le fait que j’ai décidé de rejoindre monsieur le président Habib Niang sans même le rencontrer mais juste à travers les médias sociaux entre autre j’ai décidé que mon mouvement va venir rejoindre celui de monsieur Niang et renforcer and suxxali Senegal au niveau de Touba. Notre crédo c’est le bien-être de la population et c’est ce lien qui nous pousse à soutenir et accompagner un leader comme le président Habib Niang “.

Le président Habib Niang a pour sa part salué le déplacement des deux mouvements et les a rassuré de son engagement au près des populations. Sur cet ordre les groupements de femmes de Touba vont bénéficier d’une formation dès la semaine prochaine, 100 carnets de mutuelle de santé leurs seront offerts ainsi que des masques, des gels du savon par ce que la pandémie du covid 19 est toujours la.

Une visite du président Habib Niang est prévu à Touba dans les prochains jours pour marquer la présence du mouvement And Suxali Sénégal Ak Habib Niang dans la cité religieuse. Ce fut une journée riche en émotion et partages, les représentants des différentes cellules du mouvement qui sont à Thiès et à Dakar ont assisté à la rencontre pour rendre encore solennelle et souhaiter la bienvenue aux nouveaux adhérents.