Choisir un bookmaker n’est pas une tâche simple. L’offre des bookmakers en ligne dans notre pays est très large, il est donc important de connaître toutes les maisons disponibles et de choisir celle qui convient le mieux à nos besoins. Quels sont les meilleurs bookmakers au Sénégal en 2022 ? Voici notre liste avec les sociétés les plus populaires.

1. 1xBet1 xBet est l’un des bookmakers les plus importants d’Afrique de l’Ouest. C’est l’un des opérateurs leaders du monde des paris sportifs en ligne. Il dispose d’un vaste réseau de points dans toute la géographie africaine. Le bookmaker salue les nouveaux clients avec un bonus 130% du premier dépôt, avec une appli mobile compatible à tout téléphone et avec des milliers de paris en direct chaque jour.

2. PremierBet

PremierBet est l’un des bookmakers à la croissance la plus rapide au Sénégal et en Afrique de l’Ouest ainsi que du Sud. Une grande partie de son succès est due à la combinaison du commerce en ligne et dans les points de vente disponibles partout dans le pays. Ici, vous avez une grande offre d’événements sur lesquels parier et un large éventail de marchés disponibles. En un autre avantage est ses promotions diverses.

3. Bet365Tout parieur a déjà entendu parler de Bet365, l’un des principaux bookmakers en Europe et dans une grande partie du monde. Ses cotes sont généralement parmi les plus élevées du marché, les paris en direct sont l’une de ses forces et jouissent d’un grand prestige. Un opérateur à prendre en compte à la fois pour les parieurs débutants qui cherchent à se lancer dans un bookmaker très complet et pour les plus vétérans.

4. Betwinner

Betwinner est l’un des opérateurs les plus importants au monde, un opérateur mondial. Dans sa section paris sportifs, nous trouvons un large éventail de sports et de marchés qui ne cessent d’augmenter. Il propose des promotions très intéressantes comme le bonus de bienvenue 130 euros et l’une des applications de paris les plus complètes que nous ayons trouvées.

5. 1Win

Encore un bookmaker mondial 1Win (télécharger 1win) qui a une bonne offre de sports sur lesquels parier, se démarquent de l’eSport et de son gros bonus 500% du dépôt. De plus, nous avons ici des fonctionnalités utiles comme la diffusion de matchs, les apps Android / iOS, les casinos en direct et bien plus encore que la société digne doit offrir.

En pariant sur ces bookmakers sénégalais, vous pouvez gagner de l’argent sur vos paris réussis. Ne manquez pas votre chance et inscrivez-vous dès maintenant !