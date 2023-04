Tong Tong : La solidarité au cœur de la Korité à Thiès

Découvrez dans notre documentaire exclusif, « Tong Tong à Thiès : La Solidarité en Partage pour la Korité », une tradition vivante qui unit les habitants de la ville de Thiès au Sénégal. À la veille de la célébration de la Korité, les mareyeurs se rassemblent et se cotisent pour acheter un bœuf, symbolisant l’entraide et la fraternité. Plongez au cœur de cette pratique qui, en permettant à chaque famille d’acquérir de quoi préparer pour le jour de la fête, témoigne de l’importance du partage et de la solidarité dans la communauté sénégalaise.

