Les onze nourrissons internés au service de néonatalogie de l’ hôpital Abdoul Aziz Sy ont tous rendu l’âme dans l’incendie qui a ravagé deux salles du bâtiment. Cette terrible tragédie a frappé tout le pays.

Sur ce, le maire de Fandène, Augustin était sur les lieux du drame ce matin pour compatir avec les familles des victimes cette douleur. Selon lui, « Nous sommes venus auprès des populations, partager avec les familles des victimes dans cette douloureuse circonstance. Nous remettons tout entre les mains de Dieu », a – dit le Directeur de Cabinet du Président de la République Macky Sall.

Il poursuit : « Le Président de la République sera à Tivaouane ce samedi », a – t – il annoncé. Il était en compagnie du ministre de l’artisanat et de la transformation du secteur informel Pape Amadou Ndiaye, de l’Honorable Député Abdou Mbow, du Préfet du département entre autres autorités.

Par la même occasion, le maire de Tivaouane Demba Diop Sy avance la thèse de non négligence avant d’apporter des précisions sur la cause de l’incendie. « L’incendie a été causé par un court – circuit et le feu s’est rapidement propagé en moins de trois minutes en déclenchant l’explosion de la climatisation dans les deux salles du bâtiment », a – t – il expliqué.