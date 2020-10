TIVAOUANE LES HABITANTS DE DAROU SALAM DEPLORENT L’ETAT LAMENTABLE DE LA ROUTE DE MBORO

Arborant des brassards rouges et scandant leurs multiples maux, les riverains du quartier Darou Salam sont sortis en masse pour tenir un sitting. Cherif Abédine Aïdara, porte-parole dénonce avec ses pairs, ” l’état de dégradation de leur route , axe principale de la route de Tivaouane et jouant un rôle économique très important parce que desservant .” les sociétés et les périmètres maraichers des Niayes.

Le silence coupable des autorités municipales…

Selon les riverains de cette route, dénoncent avec la dernière énergie, les éventuelles nuisances qui leur font craindre le pire,, avec la poussière latéritique et les eaux stagnantes, c’est à dire ” les maladies pulmonaires et autres cancers du larynx et des voies ariennes supérieures.”Dès lors, les populations alertent l’Etat , les autorités administratives et politiques de leur calvaire qui n’a que trop duré.

D’autres parts, elles continuent de se plaindre de l’insécurité favorisée par le manque de lampadaires et d’assainissement, longtemps décriés et dénoncent ” le silence coupables de l’adjoint au maire et du secrétaire municipal habitant la cité HLM mitoyenne et bénéficiant à elle seule d’environ 70 lampadaires.” Une situation jugée anormale par les mécontents…