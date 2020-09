Tivaouane : lancement des travaux de finition de la grande mosquée ce 14 septembre

Une occasion de rendre un hommage mérité à feu Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh

Il y a 23 ans, le 14 septembre 1997, retournait à Dieu feu Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh, en ce temps khalife général des Tidianes.

C’est cette date symbolique que l’actuel Khalife Serigne Babacar Sy Mansour a choisie, pour relancer et terminer les travaux de la grande mosquée de Tivaouane. Selon Abdou Aziz Diop, son petit fils et membre de la commission, il y a plus que cela.

Il nous apprend en effet que « la mosquée a été fondée par Maodo en 1904, année de naissance de Dabakh, mais c’est lui aussi qui, en 1979, y entreprit les grands travaux qu’il s’agit aujourd’hui de terminer. »

Un hommage mérité lui est donc rendu en cette occasion.

Serigne Babacar Sy Mansour s’adressera à tous les talibés ce soir, à 21 heures

Pour cela, Serigne Babacar Sy Mansour s’adressera à tous les talibés ce soir, à 21 heures, mais par media interposés (internet et TV), à cause de la Covid-19.

Ce qui est attendu dores et déjà des talibés, c’est un engagement total, et c’est acquis si on s’en réfère à ce talibé trouvé sur les lieux : « tout le monde attendait cette décision ; on est fier de la relance des travaux »

C’est aussi l’avis de Khalifa Gaye : « tous les tivaouanois sont à pied d’œuvre pour accompagner le khalife et suivre ses directives, dans cet ouvrage qui appartient à toute la communauté, et même la Umma islamique. »