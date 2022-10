En prélude au Gamou 2022 Mawlid Al Naby qui sera célèbré dans moins de deux jours dans la ville sainte de Tivaouane, le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité routière a mené, hier, une campagne de sensibilisation pour rappeler les acteurs du transport le respect du code de la route. En outre, la rencontre, qui a vu la participation de plusieurs acteurs du secteur du transport a permis au directeur de l’ANASER de communier avec les responsables de la gare routière de Thiès ,Tivaouane et Mboro afin de trouver un bon plan de lutte contre les accidents récurrents.

Au cours de la rencontre, le directeur a insisté sur le contrôle et la sanction pénale aux chauffeurs qui ne respectent pas la loi sur la prévention routière. Sur ce, il a demandé également aux conducteurs de respecter le code de la route, d’éviter les excès de vitesse et de contrôler les signalisations. Pour sa part, Fallou Ndiaye président de la gare routière de Tivaouane prévoit un prix aux chauffeurs qui vont respecter les normes du code avec zero accident.