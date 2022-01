Tivaouane: Diagne Sy Mbengue félicite Diop Sy

« La tendance des résultats des élections municipales du 23 janvier 2022 semble favoriser la convergence patriotique pour la justice et l’équité (CPJE) de Diop Sy. » Ces propos sont du maire sortant de la cité religieuse de Tivaouane et candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY). Du coup, Mamadou Diagne Sy Mbengue a lançé à l’endroit du Député Demba Diop Sy et Président de l’Urbaine d’entreprise (UDE) : « Je tiens à le féliciter et lui souhaite bonne chance pour conduire la ville de Maodo vers le progrès ».

Par ailleurs, Diagne Sy Mbengue en a également profité pour remercier les Tivaouanois qui avaient souhaité que « je continue ma mission à la tête de la commune et m’ont donné leurs voix ».

In fine, le maire sortant a rendez-vous avec les médias dans les prochaines heures.