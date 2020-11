Tivaouane : Cérémonie de lancement d’un grand projet de traitement des déchets et eaux usées.

Un projet à « trois dimensions », lancé par le Ministre de l’environnement et du développement durable, Abdou Karim Sall.

Il s’agit d’un grand projet, à impacts économique, social et environnemental, lancé à Tivaounane par le Ministre de l’environnement et du développement durable Abdou Karim Sall.

Un projet à « trois dimensions qui se déroulera dans trois villes», expliquera –t-il, « qui aura pour objet à Tivaouane le traitement des eaux usées, à Touba le traitement des déchets plastiques, avec une prévision de 2000 tonnes par an, et à Dakar le traitement des déchets électriques et électroniques. »

Une enveloppe de 3000 Euros pour lutter contre le réchauffement et les changements climatiques

Pour lutter contre le réchauffement et les changements climatiques, le Luxembourg a dégagé une enveloppe de 3000 Euros. Ce projet piloté par l’Institut Mondial Pour la Croissance Verte, se fixe aussi comme objectif l’amélioration des conditions de vie et d’existence des populations.

Il permettra selon le maire Diagne Sy « la production d’engrais, de biogaz et changera culturellement et positivement la vie des populations. »