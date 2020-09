Share on Twitter

Tivaouane : Atelier De Formation Des Prestataires De Services D’assainissement

Dans le cadre de la feuille de route de la composante du projet de gestion durable des eaux usées dans la région de Tivaouane, GGGI Sénégal a organisé en partenariat avec la municipalité de Tivaouane un atelier de formation sur la formalisation de l’entreprise du vidange.

Pour rappel la composante gestion durable des eaux usées à Tivaouane a été lancé le 24 Juin 2020 à travers une plateforme en ligne qui a enregistré la participation des autorités locales en présence du Maire de la ville, du Directeur général de l’ONAS et de représentant du Gouvernement du Grand- Duché de Luxembourg.

Cet atelier entre dans le cadre de la feuille de route pour cette composante qui est incluse dans le projet de gestion durable des eaux usées à Tivaouane, des déchets plastiques à Touba et des déchets d’équipements électriques et électroniques à Dakar dans les villes secondaires à traves des modèles d’affaires innovants pour le recyclage et la valorisation.

Un cabinet dénommé Eau Vie Environnement a été recruté pour dérouler une campagne de communication et changement pour informer et sensibiliser sur la dimension innovante avec comme objectif la réduction de l’impact climatique à travers les solutions de valorisation des déchets liquides en sous-produits, la promotion du nouveau type de vidange connecté par des services de proximité et également l’implication des ménages vers le développement du tri la pérennisation des actions citoyennes.