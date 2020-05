Tivaouane : « And Défar » de Tivaouane dans la croisade contre le Covid-19

80 tonnes de riz ont été distribuées, dont la dernière tranche ce weekend.

Avec un appui en vivre aux populations de Tivaouane, en cette période de mois béni de Ramadan. Couplée à celle de Covid-19, le mouvement « And Défar » de Tivaouane est allé à leur rencontre.

Plus de 80 tonnes de riz ont été distribuées, dont la dernière tranche ce weekend, à Mboro et Tivaouane. Un mouvement dont le leader assimile la pandémie à une crise mondiale. D’où la nécessité de déclarer la guerre au Coronavirus.

Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, Président du mouvement « And Défar », s’en explique ainsi : « je rends d’abord grâce à Dieu, de nous avoir donné l’opportunité de renouveler notre solidarité envers la population. Nous sommes dans le mois béni de Ramadan, ce mois est un mois de pardon et de solidarité. »

Nous sommes en guerre et nous devons la gagner

L’acte posé est juste pour lui « un acte social », suivant l’exemple du Président de la République. Qui a « montré la voie », et qui est « félicité » pour son appui. Et pour toutes les mesures qu’il a prises depuis le début de la crise.»

Pour Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, « Ce qui nous touche actuellement est une crise sanitaire mondiale. Donc je pense que c’est comme on le dit, nous sommes en guerre et nous devons la gagner. C’est un combat de tout un chacun. Et le message que nous lançons, est de sensibiliser la population ».

Il insistera ensuite sur les mesures barrières que doivent appliquer les populations. Pour éviter la propagation du Coronavirus au Sénégal, est revenu sur d’autres actes posés depuis le début de la pandémie. Pour rappel, 20 tonnes de riz on déjà été distribué aux populations. Dans tous les Daaras de Tivaouane et de Mboro. Il s’agit aujourd’hui de 35 tonnes de riz, 1000 grosses de sucre, et une enveloppe de 10 millions pour acheter des gels, de l’eau de javel, des masques et des gants ».