Tivaouane Ablaye Ndiaye Ngalgou octroie des financements à hauteur de 100 millions aux femmes

Le leader du mouvement And defar et non moins candidat à la mairie de Tivaouane pour les prochaines locales , Ablaye Ndiaye Ngalgou se veut proche des femmes de cette localité.

Ngalgou est d’avis que la politique politicienne est révolue , nous sommes à l’ère de la politique de développement et le développement passe forcément par les femmes , par conséquent il a offert à plusieurs groupements de femmes des financements au total 100millions .

Il promet de ne pas s’en arrêter là , puisque aprés ces financements, il compte s’engager dans l’autonomisation des femmes de Tivaouane en leur offrant des formations en ce sens.

Parlant de la politique à Tivaouane, il n’a pas manqué de lancer des pics à l’actuel dirigeant « c’est parce que , nous sommes à la veille d’élections que certains se permettent de dire si je fais légitimement parti de l’Apr…en tant que digne fils de Tivaouane même avant de m’engager en politique j’ai toujours apporté mon soutien à Tivaouane, j’ai eu maintes fois à intervenir là où c’était le rôle de la municipalité mais c’est Tivaouane qui m’importe »

Il prévoie d’effectuer prochainement des visites de proximité communément appelées porte à porte, dans le cadre de sa candidature à la mairie de Tivaouane.