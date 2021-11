Thomas Pesquet de retour de l’espace à Cologne pour se refaire une santé, avant de repartir… plus loin

Il a passé sa première nuit dans un vrai lit depuis six mois ! Thomas Pesquet est rentré sur Terre depuis un peu plus de 24 h, après 200 jours passés sur orbite. Le retour sur Terre secoue toujours un peu, l’astronaute français a regagné le Centre européen des astronautes à Cologne en Allemagne pour trois semaines de récupération.

Thomas Pesquet est donc de retour parmi les siens, mais sa mission n’est pas finie pour autant. Le chapitre spatial est certes clos, mais les expériences ne sont pas terminées. Il va passer les trois prochaines semaines à récupérer… et à faire le cobaye.

« Certaines expériences vont être faites sur le système cardiovasculaire, d’autres sur les neurosciences, donc sur le cerveau et le système nerveux central, d’autres sur les tissus et les sur les organes… développe Laura André Boyet, instructrice au Centre européen des astronautes.

Il va y avoir toute une batterie de tests qui vont être faits avec différents instruments, en fonction des protocoles scientifiques. Cela peut être des seringues, mais aussi des échographes, des IRM… Cela dépend du protocole et de l’expérience.

Et puis nous allons également avoir des activités supplémentaires, avec un aspect plus médical pour son suivi à lui, afin de vraiment voir comment son corps a évolué. Ce sera un peu plus détaché des expériences : on va regarder par exemple tout de suite comment ses yeux ont évolué. »

Thomas PESQUET a passé 200 jours dans l’espace, avec une réussite de ses missions selon Lionel Suchet, le directeur général délégué du CNES, l’agence spatiale française ”au niveau scientifique, parce que toutes les expériences ont été réalisées, et au niveau opérationnel, parce qu’il a réalisé six sorties extra-véhiculaires sur ses deux missions, et qu’elles ont été parfaitement réussies.”

Et plus loin, c’est la Lune ! Un Européen fera partie du voyage organisé par les Américains dans quelques années. Ils sont 7 en lice, et Thomas Pesquet plus que jamais dans la course. Mais avant cela, comme il le dit lui-même, il va se reposer un peu.