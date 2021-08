Thiès:15 candidats à l’émigration clandestine dont 1 mineur de 16 ans arrêtés par la police

Un réseau de trafiquants de migrants a été démantelé à Thiès. Le joli coup de filet a été réalisé dans la nuit du dimanche au lundi dernier vers 01 heure par les policiers du Poste des Parcelles Assainies de la cité du Rail.

Les éléments du Lieutenant Sow ont mis la main sur 15 candidats à l’émigration clandestine dont 1 mineur de 16 ans. En effet, il s’agit de 12 Sénégalais et 03 ressortissants gambiens d’après des sources de Seneweb.



Comment la police des Parcelles assainies de Thiès a démantelé ce réseau ?

Le convoyeur, M. Mbaye avait loué une maison au quartier Keur Massamba Guèye 02 situé à Thiès où il avait logé ses candidats déjà recrutés. 05 parmi eux ont versé individuellement un montant de 500.000 F Cfa, 03 autres ont donné respectivement 250.000 F Cfa pour partir en Espagne par la voie maritime.



Selon nos sources, ces candidats devraient embarquer à bord d’une pirogue à Mboro dans la nuit du mercredi. Mais les policiers du Poste des Parcelles Assainies de Thiès ont cerné cette mafia très organisée dans la nuit du dimanche au lundi. En effet, une patrouille de ce service a intercepté vers 01 heure du matin, deux individus à bord d’une moto avec leurs bagages.

Suspectés et pressés de questions, ces candidats à l’émigration clandestine sont passés aux aveux. Sans désemparer, les policiers ont effectué un transport dans le domicile loué par le convoyeur. Ainsi, les occupants ont été embarqués à la police et placés en placés en garde-à-vue pour les besoins de l’enquête.

Mais le convoyeur M. Mbaye est toujours en cavale et son frère qui était chargé de convoyer ces migrants clandestins jusqu’au lieu d’embarcation à Mboro, a été arrêté par les éléments du Lieutenant Sow.

Après une prolongation de leur garde-à-vue, les 15 individus dont un mineur de 16 ans ont été déférés ce vendredi au tribunal de grande instance de Thiès. Tout ce beau monde est poursuivi pour complicité de trafic de migrants d’après nos informations

Source: Seneweb