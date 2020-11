Thiès : Vers une collaboration ISIF-Lycée Technique

Vers une collaboration entre le Lycée Technique Mgr François Xavier Ndione et LOST (lycée privé d’orientation scientifique et technique)

« Le lycée technique doit aider les structures formant dans les mêmes filières, car il s‘agit de la même cible : des sénégalais et des jeunes de Thiès. »

Venu participer à un séminaire de formation sur un logiciel de gestion des établissements scolaires à LOST, le proviseur du lycée technique Mgr François Xavier Ndione de Thiès, Souleymane TOURE, en a profité pour visiter l’établissement. Il s’est aussi entretenu avec le Directeur Ibrahima Mbaye.

Selon M.TOURE, son « établissement qui a déjà a des relations de partenariat avec beaucoup de structures privées et publiques comme l’UIT, Polytechnique, l’armée de l’Air, l’ISEG peut bien le faire avec LOST. »

Pour lui en effet, « le lycée technique Mgr François Xavier Ndione, qui a déjà formé beaucoup de générations et dont le professionnalisme est reconnu, doit aider les structures, formant dans les mêmes filières (STEG, S1 etc.) car il s‘agit de la même cible : des sénégalais et des jeunes de Thiès qui ont besoin de diplômes et d’être capacités. »

Selon Monsieur Touré d’ailleurs, « cette collaboration entre dans le cadre de la politique du gouvernement qui veut désormais orienter 30% des élèves sortant du cycle fondamental dans la formation scientifique et technique afin d’atteindre ses objectifs fixés aux horizons 2035. »

Satisfaits, les responsables du Lycée d’orientation scientifique et technique que sont M. Mbaye, Madame Sakho, Fatou Fall et Pape Salif Ndiaye, ancien professeur au Lycée technique, ont remercié très sincèrement le proviseur pour sa disponibilité et son ouverture.

Puisque M. Touré a été professeur au lycée technique, chef des travaux, proviseur au lycée technique de Kaolack où il a obtenu d’excellents résultats, avant de revenir à Thiès comme proviseur, la direction de LOST lui a aussi demandé, des conseils et un encadrement constant pour réussir.