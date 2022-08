Abdoulaye Dièye Remporte son centre de vote en obtenant 833 voix pour le BBY contre 470 voix pour Yewwi. Satisfait de ces résultats obtenus, Abdoulaye Dièye remercie tous qui l’ont soutenu à travers ce Communiqué.

Je voudrais remercier vivement tous ceux et celles, de près ou de loin qui m’ont soutenu et accompagné pendant toute la période de la campagne. Je magnifie l’engagement des Leaders de la Coalition Benno Bokk Yaakaar avec qui j’ai partagé des moments de communion. Main dans la main, vous avez mouillé le maillot. J’encourage également les camarades investis.

Dans la grandeur et la démocratie, le peuple sénégalais a exprimé son choix dans les urnes et c’est le Sénégal qui gagne.

J’adresse par ailleurs, mes félicitations à l’inter-coalition Yewi Askan wi-Wallu suite à leur victoire dans le Département de Thiès.

Je voudrais féliciter tous les Thiessois et Thiessoises particulièrement, les femmes et les Jeunes pour leur marque d’estime et de sympathie envers mon humble personne. Votre engagement et votre détermination ont été d’un apport précieux durant cette belle aventure.

Aujourd’hui plus que jamais, je vous renouvelle mon serment pour la construction et le rayonnement de Thiès. Ensemble, le travail continue.

Abdoulaye DIEYE

Président Siggi Jotna