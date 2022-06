Mariée et mère de plusieurs enfants, la dame D. Diop a failli tuer sa belle – mère, Nd. Diop. Demeurant au quartier Takhikaw de Thiès, les deux femmes ne cessaient de se disputer, rapporte L’Observateur dans sa parution du vendredi.

Selon les sources de ce quotidien, elles se sont violemment bagarrées avant que la Dame D. Diop ne prenne un gourdin pour porter des coups au front de sa belle – mère. Sous le choc des coups, Nd. Diop a perdu conscience. Munie d’un certificat médical, Nd. Diop a ensuite porté plainte contre sa belle – fille pour violence et blessures volontaires.

Arrêtées, D. Diop a été placée sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction de Thiès. Elle est jugée avant – hier, par le tribunal des flagrants délits de Thiès. L’affaire est mise en délibéré pour être vidée le 7 juin 2022.