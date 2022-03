Le collectif des journalistes sortants des écoles privées a tenu un atelier de renforcement de capacités pour initier les étudiants à l’école du journalisme sur la pratique et le traitement de l’information un moment pour les acteurs d’encadrer les futurs diplômés sur les bases du métier.

Le Collectif des journalistes sortants des écoles privées ( Cojsep ) a tenu un atelier de renforcement des capacités, ce samedi, au campus de l’Institut d’ entrepreneurship et de gestion ( Iseg ) de Thiés, pour initier les étudiants qui étudient dans les écoles privées du Sénégal sur la pratique et le traitement de l’information.

L’objectif de cet atelier a permis aux futurs diplômés d’avoir une connaissance requise dans la collecte, le traitement et la diffusion de l’information venant de la société. En effet, cette session de formation regroupait environs trente cinq ( 35 ) journalistes. Cette session de renforcement des capacités a vu la présence d’éminents journalistes et responsables de l’Iseg, Djiby Diop Ndiaye président du Cojsep, Pape Mbar Faye Le Témoin, Frédéric Diallo Révélation Médias, Madane Samba née Astou Diop responsable du campus de Thiés.

À la fin de l’atelier, les futurs journalistes ont été répartis sous forme de groupes pour pratiquer cette expérience du journalisme sur cinq sujets : Les médias et les dérives : solution à proposer, le journalisme face au traitement de l’information : Comment informer , critiquer sans nuire ou divulguer la vie privée des gens ? , le traitement de l’information pour éviter la discrimination basée sur la race , religion et les origines sociales, le traitement de l’information : les faits divers. Comment équilibrer? , le traitement de l’information : les moyens et collectes pour informer juste et vrai .