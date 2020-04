Thiès : Sos pour la banque de sang de l’hôpital El hadji Amadou Sakhir Ndieguène

Share on Twitter

Manque de sang à l’hôpital régional

A quelques jours du mois béni de Ramadan, le liquide rouge est en manque crucial à l’hôpital régional El hadji Amadou Sakhir Ndieguène de Thiès. Le plaidoyer est porté par un des administrateurs de « T’es de Thiès si », Idrissa Dia, plus connu sous le nom de « Iraaky Idriss », joint par Thièsinfo.

D’après lui, « le manque est due aux dégâts collatéraux du Covid-19. Même si en général le Sénégalais n’est pas de nature à se rendre à l’hôpital comme ça, pour faire un don de sang, c’est bien de le rappeler que faire cela est un acte citoyen ».

« Avec l’interdiction des rassemblements, il est impossible d’organiser une journée dédiée à cela. Mais l’hôpital mise sur la sensibilisation pour que le citoyen Sénégalais parte de par son plein gré faire un don » selon lui.

Un Challenge de don de sang

Vu la situation, continue M. Dia, « « T’es de Thiès si » compte adopter la même démarche, c’est-à-dire sensibiliser. D’ailleurs, dira t-il, « quand j‘ai eu vent que les banques de sang étaient vides, je me suis immédiatement rendu à l’hôpital pour directement m’enquérir de la situation, faire don de mon sang pour donner l’exemple, et afin d’être suivi par mes amis et followers de « T’es de Thiès si. »

En attendant des moments plus propices, ils comptent organiser un « Challenge » concernant le don de sang puisque de nos jours les « Challenges » sont « fréquents et plus faciles à exécuter ».