Thies Solidarité décerne Une distinction au Président Alioune Sarr de l’Us rail de Thiès

La fondation Thiès –solidarité, sous la houlette de son président Khadim Samb et du staff de la fondation, a organisé un point de presse pour décerner une distinction au Président Alioune Sarr de l’Us rail de Thiès, en déplacement, lors de la cérémonie de décernement au Gala de la Solidarité. On notait aussi la présence de membres de Thiesinfo, partenaire privilégié de la Fondation. Le président Samb a légitimé le choix d‘Alioune Sarr qui s’était d’abord illustré à travers la Fédération Kadior Diankhène, mais aussi pour s’être investi totalement dans les actions sociales, particulièrement en direction de la famille et de l’enfance déshéritée. Au cours de cette cérémonie empreinte de solennité, le Président Sarr, visiblement touché par cette distinction, s’est dit ,particulièrement fier « par la manière d’avoir reçu ce diplôme d’une jeune fondation ayant vite marqué les esprits , par ses actions salvatrices, d’une part et d’autres parts par sa crédibilité et son label, incarnés par le président Khadim Samb et du président de la fondation, Makhtar Samb et de son staff, avec une touche novatrice dans l’organisation. »

Le choix d’un repère social…

Alioune Sarr a félicité Thiès-solidarité dont « le Gala a été une réussite parfaite quant à la qualité de son organisation, que de ses objectifs ».Pour lui, le choix de thiessois comme modèles est un noble démarche, parce que la Nation comme la jeunesse, ont besoin de repères, y comprise, la ville de Thiès. Il a, une nouvelle fois remercié et exprimé toute sa joie à Thiès – solidarité « pour ce choix qu’il dit porté sur son humble personne ». Auparavant, des témoignages émouvants ont été portés par les personnalités présentes : le président d’honneur de la fondation Makhtar Samb, Abdoulaye Bâ, membre, le coach Badara Ndiaye, pour ne citer que ceux-là. Tous ont loué les qualités humaines et sociales du récipiendaire : sa serviabilité, son humilité et sa promptitude à voler au secours de ses compatriotes dans la tourmente avec une grande discrétion… (vidéo)