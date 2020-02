Thiès Solidarité au secours d’un malade atteint de…

Le mouvement citoyen Thiès –Solidarité avec son président Khadim Samb, en collaboration avec votre site Thiesinfo, toujours au service de leurs compatriotes malades ou en situation précaire, lancent un SOS pour aider Mamadou Diouf. Cet étudiant de 21 ans, domicilié au quartier Keur Cheikh est atteint d’une étrange maladie. Les bonnes volontés et même les guérisseurs sont appelés à secourir l’étudiant souffrant des années durant. Depuis le décès de sa mère, il y’a un an, sa tante avais pris le relais pour les soins et la prise en charge. Selon cette dame, « cette étrange maladie, s’est manifestée très tôt chez lui, par l’atteinte des fosses nasales, l’empêchant de respirer, avant de migrer, vers les yeux et l’éborgner. »

Des ordonnances dont une à 300.000Fcfa…

Le jeune homme avait été interné d’abord, à l’hôpital Ahmadou Sakhir Ndiéguène où ,après radiographie, il avait trois opérations, sans succès. Devant la progression de la maladie, Mamadou a ensuite été évacué à l’hôpital Aristide Le Dantec où il a suivi des traitements sans résultats, pendant deux ans. Aujourd’hui,la tante craint la progression inexorable de cette maladie qui n’a connu, aucune amélioration. La famille, ayant épuisé toutes ses ressources, se trouve impuissante, face à une ordonnance de 300.000Fcfa. Elle sollicite des prières et une évacuation sanitaire vers l’Europe et des prières pour leur fils. Durement éprouvés la famille et les voisins relaient l’appel de détresse aux fondations : « Servir le Sénégal », celle de la Sonatel, d’Amadou Dièye ,entre autres…… (vidéo)