THIES SOLIDARITÉ s’est associé avec l’UCG du dispensaire de Cité Niakh pour des actions d’utilité publique : Assainissement des locaux et des alentours de la structure sanitaires et de dons de poubelles à usage medical . En outre THIES SOLIDARITÉ a fait un don de matériels hospitaliers au dispensaire ce samedi 06 août 2022 dès 09 heures ( et durant toute la journée ) .