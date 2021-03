“Unissons nos cœurs” (par Thies Solidarité)

Le Sénégal traverse une crise.Cette crise va crescendo.Des fils du pays s’entre tuent.

Un triste constat !Revenons à nos fondamentaux : De la tolérance, une écoute de l’Autre, un consensus minimal sur la gestion du pays. La décrispation est nécessaire dans une démocratie : les opinions diverses s’expriment ( comme tout pays qui se respecte) les gestions du pays sont proposées et le peuple tranche. Des enjeux sont visibles. Mais le pays ne doit pas pâtir de ces mannes à venir, mais plutôt en profiter .Personne ne sort victorieux de ce bras de fer. Ousmane Sonko est libéré, le gouvernement joue à la décrispation.

Thies Solidarité, fidèle à sa ligne, opte pour un Sénégal qui est à une égale considération des uns et des autres.Jouons la carte de l’apaisement !Ce pays nous appartient à tous. Ne le brûlons pas. Thies Solidarité s’incline devant les morts victimes des événements actuels, souhaite prompt rétablissement aux hommes, femmes et jeunes et vieux atteints physiquement.

Thies Solidarité compatit avec ceux dont les biens sont pillés. Ce pays est nôtre. Toute blessure physique ou morale faite à autrui est une blessure faite à chacun de nous.



Unissons les Cœurs❤️