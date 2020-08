Thiès/ situation Covid-19 de ce mercredi 12: 19 cas communautaires, 08 contacts et 03 décès

Share on Twitter

Share on Facebook

La région de Thiès a enregistré, ce mercredi 12 août 2020, 19 cas issus de la transmission communautaire. Pour dire que la maladie circule encore à Thiès et l’on ignore la souche. Comparé aux tests réalisés la semaine dernière le nombre de cas issus de la transmission communautaire ont augmenté en force.

.Aussi, d’après toujours les résultats virologique de la région médicale, 16 patients hospitalisés sont contrôlés négatifs et déclarés guéris, 08 cas contacts et 00 cas importé en provenance de l’ Aibd et 03 cas de décès

Egalement, il n’y a pas de cas grave pris en charge dans les services de réanimation. L’Etat de la santé de tous les patients hospitalisés est jugé stable.

A la date de ce mercredi 12 août 2020, la région de Thiès a enregistré 1236 cas positifs, soit 752 guéris, 49 décédés, 1 évacué à l’étranger, 83 cas importés en provenance de l’AIBD transférés à Dakar et 351 patients sous traitement et suivis par la région médicale.

Sarah