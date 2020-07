Thiès/Rupture de stocks de poches de sang, le Mrc s’engage

Share on Twitter

Le manque de sang dans les hôpitaux devient de plus en plus inquiétant. C’est pratiquement le calme au niveau de ces infrastructures en ces moments de Covid-19. A Thiès, au niveau de l’hôpital régional, les donneurs de sang ne sont pas nombreux. Sur un besoin de 6000 poches/an, le centre ne dispose que de 2800 poches. Un nombre inférieur à la moyenne et qui entraîne un manque criard de sang dans la banque de sang.

Ainsi dans son objectif de sauver les vies des populations thiessoise, le mouvement des ressortissants Casamançais (Mrc) de Thiès, a organisé une journée de don de sang au niveau du dispensaire de Grang Thiès. Sidy Mokhtar Coly qui dirige ce dit mouvement, a demandé à la jeunesse de sa communauté à donner son sang pour enfin participer à cet acte citoyen qui est de sauver des vies.

Une façon de participer aussi dans la foulée à l’effort de guerre contre le coronavirus qui a bouleversé tout le système. C’est pourquoi, il a demandé jeunes de sa communauté de respecter les mesures barrières et de venir en masse donner leurs sangs. Son objectif, c’est de remplir 100 poches de sang qui seront données au centre de transfusion sanguine de l’hôpital régional pour sauver des vies.

Mame Alassane Sylla assiste sociale en service au niveau de la banque de sang de Thiès de conforter sa thèse.

Selon lui, il y a un manque criard de sang au niveau de centre de transfusion sanguin de l’hôpital régional Ahmadou Sahir Ndiéguène de Thiès.

Une situation qui peut s’expliquer d’après lui, par la pandémie du covid-19. « La majeure partie des donneurs sont les étudiants et les élèves qui sont pour la majeure partie en vacance où qui pour les mesures de la distanciation sociale ont préféré rester chez eux que de venir donner leur sang » explique-t-il.

Toujours d’après M Sylla, la seule alternative qui du moins semble réussir dans le cadre du sauvetage des vies, est le fait de se « rabattre aux membres de la famille de la victime qui se transforme en donneur de sang ».

sarah