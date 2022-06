Le ministre des transports et des infrastructures routières a procédé à la cérémonie de remise des clefs des minicars aux transporteurs Thiessois. Ces véhicules flambant neuf rentrent dans le cadre de l’assainissement du secteur routier avec la vision du Président SALL, de remplacer 8000 véhicules dans la circulation. Au nombre de 50, ils respectent toutes normes réunissent tout le confort nécessaire. Avec une conception adaptée à la technologie en marche, ces minicars de marque Renault sont rechargeables, sans moteur, automatique, climatisé, ceinture de sécurité et airbag tout compris, a fait savoir M. Mbaye Gueye président du groupe EMG par ailleurs iniateur et promoteur du projet.

Le ministre pour sa part, est revenu sur l’importance du secteur des transports oú énormément de sénégalais gagnent leur vies quotidiennement. Il s’est réjouit de cette avancée significative, qui est un pas en avant pour le renouvellement du parc automobile sénégalais, conformément à la vision du chef de l’Etat. Mansour Faye promet que l’initiative va être étendue sur l’ensemble du territoire national pour le développement du secteur et le confort des usagers.