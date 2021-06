Thiés: promotion du livre, bientôt le début des cafés littéraires

Booster la Promotion du livre à Thiés tel est le souhait des acteurs du livre tels que pape samba Badji président de la convention des écrivains du Sénégal et grand éditeur de plusieurs manuels scolaires et de la scéne littéraire ( cercle des amis des écrivains noires).

Ces derniers ont profité du lancement de la librairie Nyamba à Thiés pour présenter des ouvrages mais aussi revenir sur l’importance des livres.

Ce précieux sésame est un outil d’apprentissage et d’ouverture au monde. Et si l’on creuse plus loin les paroles divines ainsi que les plus grandes affirmations de penseurs sont apparues dans les livres.

Revenant sur les difficultés de promotion de ce dernier, le président de la convention nationale des écrivains et éditeurs du Sénégal d’avancer que la source est dû à un manque de bonnes librairies au Sénégal en d’autres termes des librairies qui respectent la norme avec un bibliothécaire bien formé pour promouvoir le livre mais aussi faire aimer la lecture aux enfants.

Mais à côté de ce problème en figure un autre plus géant qui concurrence les livres, un concurrent tenace si l’on sait l’importance que lui accorde la jeunesse : les réseaux sociaux

Face à cette avancée inquiétante de la technologie on peut même penser que le livre se meurt. Mais pape Baba Diassé , inspecteur d’académie de Thiés est optimiste d’après lui , le livre à de beaux jours devant lui il faut s’atteler à inciter les jeunes à lire. Acteur incontournable de l’éducation à Thiés il se dit ravi de voir des initiatives comme la promotion du livre se tenir et promet la signature d’une convention de partenariat avec la librairie et la scéne littéraire pour faire connaître d’avantage l’importance du livre dans les écoles de l’académie de Thiés cela à travers des cafés littéraires qui vont être bientôt lancés et qui sont des cadres d’échanges entre élèves autour du livre.