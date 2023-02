Thiès: PROMOGED s’engage pour une gestion durable des déchets

Depuis la semaine dernière, le Président de la République s’est engagé à améliorer la gestion intégrée des déchets au Sénégal. En effet, lors du conseil présidentiel du jeudi dernier, il a annoncé la mise en place d’un budget de 30 milliards de francs Cfa, provenant de différentes agences internationales telles que l’Agence française de développement, la Banque européenne d’investissement et la coopération espagnole. Ce budget sera destiné à la mise en œuvre de solutions rapides et efficaces pour la gestion des déchets dans le pays.

Ibrahima Diagne est le Directeur du PROMOGED, entreprise sénégalaise spécialisée dans la collecte et le traitement des déchets. Il est également membre du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal. Il explique ici les tenants et aboutissants du dit Projet:

La population sénégalaise est en constante augmentation, entraînant une production accrue de déchets. La situation est d’autant plus préoccupante que la majorité des déchets ne sont pas correctement gérés, polluant ainsi l’environnement et mettant en danger la santé publique.

La mise en place d’une gestion intégrée des déchets est donc une priorité pour le pays. Le projet comprendra la réhabilitation et la transformation de la décharge principale de Thiès, qui pose actuellement des problèmes environnementaux et de santé publique. Le projet vise également à la création d’infrastructures modernes pour la collecte, le tri et la valorisation des déchets.

Pour mener à bien ce projet, les acteurs locaux tels que les autorités municipales, religieuses et coutumières, ainsi que les chefs de village et les délégués des quartiers, devront travailler en étroite collaboration. Il sera également nécessaire d’impliquer la population locale et de mener des études d’impact environnemental et social.

Le projet nécessitera également une formalisation des acteurs informels de la gestion des déchets, tels que les récupérateurs, pour les aider à se professionnaliser et à s’équiper de nouveaux outils de gestion tels que des tricycles et des charrettes. Des points de regroupement normalisés seront également mis en place pour faciliter la collecte des déchets.

Enfin, la question foncière autour de la décharge principale de Thiès devra être résolue pour permettre la réhabilitation et la transformation de la décharge en un parc urbain moderne.

En somme, la mise en place d’une gestion intégrée des déchets est un projet ambitieux mais essentiel pour le Sénégal. Il permettra de garantir un environnement sain et sûr pour la population, tout en créant des emplois et en stimulant le développement économique du pays.

