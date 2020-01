Thies: Réunion de partage de d’informations de l’étude portant sur l’intégration des données Génomiques dans la surveillance du paludisme

Thies: Lutte Contre Le Paludisme

Le service de parasitologie de la faculté de médecine et de mycologie de l’Université Cheikh Anta Diop en collaboration avec l’Université de Harvard et de CDC Atlanta a reçu de la fondation BILL et Mélinda Gates une subvention sur trois ans.

En effet les acteurs ont tenu un atelier de partage sur cette question à l’hôpital 10e avec le programme national de lutte contre le paludisme pour permettre ainsi la prise de décision éclairée sur ce projet. En effet il est question d’étendre ces efforts à la surveillance pour comparer les signaux génomique des parasites aux mesures épidémiologique et des niveaux de la transmission.

Ce projet propose quatre objectifs fondamentaux : Dresser une carte de la diversité génétique des parasites et des moustiques dans l’espace et dans le temps, utiliser des données génétiques pour le suivi de la résistance aux médicaments et aux insecticides

Utiliser des données génétique pour déterminer le lien entre les signaux génétique des parasites et des estimations de l’intensité de la transmission du paludisme fondées sur les données de terrains

Élaborer des plans de mise en œuvre pour soutenir la surveillance durable de la génomique au Sénégal et en Gambie.Les médecins et les chefs des districts sanitaire Sont engagés pour ensemble vaincre le paludisme au Sénégal.