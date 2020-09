Perception des salaires au niveau des banques : Les sociétaires peinent à rentrer dans leur fonds

C’est la croix et la bannière pour les fonctionnaires et autres clients de banques en cette période de fin de mois. Une Souffrance pour ces clients banques qui sont obligés de passer toute la journée en faisant le pied de grue pour percevoir leurs salaires.

A Thiès pour percevoir son salaire il faudrait non seulement se lever tôt mais aussi supporter de faire la queue. Les clients trouvés dans cette situation semblent remontés et plaident pour de meilleures conditions de traitement. Pour certains, cette situation qui perdure depuis des années devient de plus en plus inquiétante.

A défaut des guichets, le problème des gaps qui tombent souvent en panne a été aussi dénoncé par ces sociétaires. En outre, certains attendent depuis deux jours. Et le pire dans tout ça, “les tickets d’accès sont limités” dénonce un client.

Toutefois, ils interpellent le président de la République du Sénégal sur cette situation et lui demande de régler cette situation si perdure.

