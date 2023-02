Thiès Nord: Moussa Sarr distribue 150 arbres fruitiers aux populations de Médina Fall Extension

Le dimanche 29 janvier 2023, le responsable du mouvement Etir ( Ensemble pour le travail et l’intégrité républicain), Moussa Sarr a organisé une journée de distribution d’arbres fruitiers à destination des habitants du quartier Médina Fall Extension, dans la commune de Thiès Nord.

150 arbres fruitiers ont été distribués aux riverains de Médina Fall Extension par le mouvement Etir « Ensemble pour le travail et l’intégrité républicain », dirigé par Moussa Sarr responsable politique de la mouvance présidentielle dans la Zone Nord.

Cette activité citoyenne a été initiée par le responsable dudit mouvement et ses collaborateurs. Cette activité citoyenne rentre dans le cadre d’une bonne gestion de proximité des ressources forestières dans cette contrée de la ville de Thiès.

L’ingénieur en génie civil opte pour une politique de développement avec comme slogan le social. Pour lui, « Ce mouvement a l’intention d’œuvrer dans le social. C’est pourquoi nous nous sommes dit également qu’il est opportun de venir dans les maisons pour leur offrir cette approche innovante », a – t- il expliqué.

En outre, pour cette première phase, le mouvement a distribué 150 arbres et nous allons continuer cette opération qui est essentiellement orientée dans le PSE Vert, ajoute – t -il. C’est dans ce sillage, dit – il « Toutes les maisons que nous avons visitées ont adhéré systématiquement. On n’ y a une seule maison où cette activité a été refusée. Les populations ont considéré que c’est un acte salutaire et c’est une approche que celles – ci ont véritablement saluée », a – t – il laissé entendre.

Ainsi, le directeur technique de l’Agence de construction des édifices et bâtiments de l’ État ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Il entend élargir cette initiative dans toute la ville de Thiès.

Partager : Tweet



WhatsApp