Thiès : nomination d’un nouveau président à la Convention des Jeunes Reporters, les priorités pour renforcer le journalisme dans la région

Le Président de la Convention des Jeunes Reporters Nouvellement nommé Cheikh Abdoul Aziz Touré a tout d’abord exprimé son honneur d’avoir été choisi pour coordonner les activités de la Convention au niveau de la région de Thiès. Il a également remercié l’ensemble des confrères et des consœurs qui ont porté leur confiance en lui.

Le Président de la Convention a souligné l’importance de la formation continue pour les journalistes, qui évoluent dans un secteur en constante évolution. Ainsi, la Convention prévoit d’organiser régulièrement des formations pour les journalistes de la région de Thiès, afin de les aider à se perfectionner.

Le Président de la Convention a également abordé la question de la condition des reporters, qui travaillent souvent dans des conditions précaires et difficiles. Il a souligné le rôle de la Convention en tant que facilitateur entre les employeurs et les employés, en sensibilisant les employeurs à l’importance de l’investissement dans les ressources humaines pour obtenir de meilleures performances de leurs journalistes.

Enfin, le Président de la Convention a souligné l’importance de la communication entre les membres de la Convention, ainsi que la nécessité de recenser l’ensemble des confrères et consœurs de la région de Thiès pour mieux connaître leur situation et leurs besoins.

Dans l’ensemble, la Convention des Jeunes Reporters de la région de Thiès a pour objectif d’améliorer les conditions de travail et la formation des journalistes de la région, tout en sensibilisant les employeurs et le public à l’importance du rôle des journalistes dans la société. Cette initiative est une belle occasion pour les jeunes reporters de la région de Thiès de faire entendre leur voix et de contribuer à renforcer la qualité du journalisme au Sénégal.

Le bureau de la Convention des Jeunes Reporters est dirigé par Cherif Abdoul Aziz Touré (Dabakh FM – Tivaouane) en tant que Point focal, Khady SENE – BES BI (THIES) en tant que Secrétaire général, Djiby DIOP NDIAYE 7TV (MBOUR) en tant que Trésorier général et Khady NDOYE Seneweb (MBOUR) en tant que chargé de la communication. Les coordinateurs par département comprennent Ibrahima Khaliloulah MBAYE (NIAYE FM – MBORO) pour Tivaouane, Oulimata Fall (CENTRAL FM) pour Thiès et Idy NIANG – Enquête (MBOUR) pour Mbour.

Le Président de la Convention des Jeunes Reporters a félicité le bureau sortant pour son travail et a encouragé la nouvelle équipe à poursuivre ses efforts pour renforcer le journalisme dans la région. La Convention des Jeunes Reporters de Thiès est une initiative importante pour les jeunes reporters qui cherchent à améliorer leurs compétences et à renforcer la qualité du journalisme dans le pays. Nous souhaitons à la nouvelle équipe de réussir dans leurs nouvelles fonctions et de poursuivre l’excellent travail réalisé par leurs prédécesseurs.

#CJRS #senegal #presse

Partager : Tweet



WhatsApp