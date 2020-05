Thiès : Ngékhokh n’a toujours pas reçu l’aide alimentaire de l’Etat

Pape Diomaye Faye demande l’annulation des marchés de certains opérateurs économiques

La distribution des vivres de l’Etat n’a toujours pas encore démarré dans plusieurs localités du pays. Ces lenteurs sont dénoncées par Pape Diomaye Faye, le Directeur du quotidien « Direct News ». Qui était à Ngékhokh pour appuyer les structures sanitaires et la municipalité en masques. Il demande tout bonnement, l’annulation des marchés de certains opérateurs économiques.

Casser le marché octroyé à ces fournisseurs

Dans ces dires, il interpelle le Ministre en charge de ce dossier, Mansour Faye, et lui « demande de casser le marché octroyé aux fournisseurs. Qui ne peuvent pas aujourd’hui nous montrer un stock. Il serait redistribué aux gens qui ont une disponibilité, parce qu’on rentre dans l’hivernage. Dans certaines zones, si on ne règle pas le problème pas tout de suite, on risque des difficultés de transport. Parce que ce sont des zones impraticables en période d’hivernage ».

Une commune exemplaire

Il est cependant important de dire que la commune de Ngékhokh n’a toujours pas encore enregistré de cas positif du Coronavirus.

Toutefois, on note aussi l’appui du député-maire de la commune, Pape Sandé Diouf. Qui a donné son salaire à hauteur de 1.300.000 frs aux chauffeurs et conducteurs de moto « Jakarta », de même que les photographes. Selon lui, « cette couche vulnérable, fait face à des difficultés à cause du Covid-19, et tous ces acteurs méritent d’être soutenus ».