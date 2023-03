Thiès : Moussa Sarr offre des rames de papier aux écoles Lamane Ngomack Faye et El Hadji Boubacar Ndiaye

La reprographie est une véritable problématique au sein des établissements dans la cité du rail. Avec les nouvelles méthodes d’enseignement dans les cycles élémentaires, les directeurs d’écoles confrontent souvent d’énormes difficultés pour satisfaire la demande.

Sur ce, depuis bientôt six mois, le responsable du mouvement Ensemble pour le travail et l’intégrité républicain ( Etir) , Moussa Sarr a remis beaucoup de cartons de rames de papier aux responsables des établissements de la ville de Thiès. Hier, la délégation du responsable politique de la mouvance présidentielle a été reçue vers 11h 34, à l’école Lamane Ngomack Faye et celle d’El Hadji Boubacar Ndiaye. Il a offert à ces deux écoles de Silmang des cartons contenant de rames de papier, des stylos et des enveloppes financières pour promouvoir l’excellence et les faciliter le travail.

Un geste hautement apprécié à sa juste valeur par les deux écoles situées dans la commune de Thiès Est. Par la même occasion, les deux responsables dudits établissements ont sollicité encore auprès de « l’homme social » d’autres projets pour répondre efficacement aux attentes de la communauté éducative de la capitale du rail. La cérémonie de remise s’est tenue dans l’enceinte des deux écoles, en présence de tous les éducateurs.

