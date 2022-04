En prélude à l’atelier de réflexion et de partage sur les inondations dans la ville de Thiès, le maire de la ville Docteur Babacar Diop et ses trois pairs de trois communes d’arrondissement ont entamé ce mercredi 06 avril 2022, une visite de terrain avec les spécialistes et les partenaires pour envisager des solutions idoines sur cette question cruciale qui perturbe la vie des thiessois pendant l’hivernage.

Cette décision forte prise par les quatre maires dans le cadre de l’intercommunalité a pour objectif de freiner la persistance des inondations dans la capitale du rail.

Depuis 2005, les inondations constituent une grosse épine dans le pied des populations de Thiès, notamment certains quartiers qui sont souvent envahis par d’importantes quantités d’eau en provenance du plateau.

En effet, le maire de la zone Nord, Birame Soulèye Diop a interpellé l’ensemble des services concernés de participer dans cette lutte.

Pour rappel, une réunion de partage aura lieu jeudi 07 avril dans la salle de l’Hôtel de ville, une occasion qui permettra aux responsables de décliner une feuille de route afin de dégager des solutions structurelles et conjoncturelles pour faire face aux inondations.

Au cours de cette rencontre, les maires et les acteurs concernés prendront des initiatives innovantes , car pour eux, ce sont des zones qui nécessitent une politique de grande envergure pour juguler les questions d’aménagement et de gestion des eaux dans la ville de Thiès.