Le président de la Fondation des personnes vivant avec l’albinisme au Sénégal et en Afrique ( FPVASA), Mouhamadou Bamba Diop a organisé une conférence de presse ce samedi 16 avril dans les locaux du Centre National de Réinsertion des Albinos sis au quartier Sampathé, dans la commune de Thiès Est. Elle est suivie d’une cérémonie de remise de don ( denrées alimentaires et crèmes solaires) à la communauté des personnes vivant avec l’albinisme.

A cette occasion, Mouhamadou Bamba Diop et ses camarades ont plaidé pour une meilleure insertion socio – économique dans la société afin de donner du pouvoir aux personnes atteintes d’albinisme et éduquer la société sur l’albinisme en Afrique et dans le monde. « Le destin des personnes vivant avec l’albinisme n’est pas de mendier dans les rues. ces personnes vivant avec ce handicap doivent être considérées comme des citoyens à part entière. Elles doivent être soutenues », s’insurge – t – il.

Dans le cadre de la politique sociale du Président Macky Sall et son gouvernement pour s’occuper de tous les sénégalais dans leur entière représentativité et différence, les albinos ont noté quelques lenteurs sur leur éducation. Selon le président de cette dite Fondation, « Je suis au regret de constater cependant que les ministères de l’ Education nationale et de l’ Enseignement supérieur tardent à remplir convenablement leurs missions vis à vis des personnes handicapées, notamment les personnes vivant avec l’albinisme au Sénégal », a dénoncé Mouhamadou Bamba Diop.

Parlant des pratiques mystiques, il dit: « les albinos sont souvent victimes de croyances séculaires qui prêtent à leurs organes des vertus magiques », a – t – il laissé entendre. Pour rappel, la vision de la Fondation de la PFVASA est de lutter pour les droits de l’albinisme en Afrique et d’aider à l’accès aux soins de santé, à l’éducation et au programme social du gouvernement.