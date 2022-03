Le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, a annoncé ce vendredi dans un point de presse conjoint des différents maires à l’hôtel de ville de Thiès, le lancement d’une opération de désencombrement et de nettoiement des lieux ciblés qui constituent des facteurs de blocage pour une durable dans un environnement viable.

Pour ce faire, ils ont traduit en acte l’intercommunalité pour matérialiser l’action publique locale en réalité. En effet, Babacar Diop et ses collègues ont porté ce projet dénommé « Thiès la ville propre du Sénégal » en bandoulière.

Ils ont en parfaite collaboration avec la préfecture, les forces de l’ordre et l’ensemble des services compétents qui interviennent dans ce sens afin de rendre leurs actions beaucoup plus dynamiques et solidaires , lutter contre les occupations anarchiques, les décharges publiques sauvages, l’enlèvement des épaves de véhicules en panne , entre autres.

Pour rappel, cette opération de nettoiement se poursuivra jusqu’au 14 avril prochain en plein ramadan.